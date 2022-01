“Inter a rischio”: Allegri trema in vista della Supercoppa (Di domenica 9 gennaio 2022) Brutte notizie per il tecnico della Juve Allegri. Il tecnico, durante il big match con la Roma, perde Federico Chiesa per infortunio. Nel corso del match di Serie A tra Roma e Juve gli ospiti perdono per infortunio Federico Chiesa, uno dei top player della squadra. Pesante perdita per Allegri, che, rischia di non vedere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 gennaio 2022) Brutte notizie per il tecnicoJuve. Il tecnico, durante il big match con la Roma, perde Federico Chiesa per infortunio. Nel corso del match di Serie A tra Roma e Juve gli ospiti perdono per infortunio Federico Chiesa, uno dei top playersquadra. Pesante perdita per, che, rischia di non vedere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

