Dakar 2022: i colpi di coda della tappa 7 (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo la giornata di riposo, riprende la Dakar 2022 con la tappa 7. La carovana ha lasciato la capitale Riyadh, con destinazione Al Dawadimi. Nei 402 Km di prova speciale i leader delle classifiche di auto e moto hanno giocato in difesa, perdendo dai rispettivi inseguitori. Se nelle quattro ruote cambia poco, nelle due siamo testimoni di un vero terremoto in classifica. Vi raccontiamo tutto questo nelle righe che seguono qua sotto. Dakar 2022: cosa è successo nella tappa 7? E partiamo dalle moto, dove il leader generale è cambiato. Sam Sunderland ha perso una vita a causa del fatto che ha dovuto fare da apripista. Senza il riferimento di Daniel Sanders, ritiratosi per una caduta durante il trasferimento, l’inglese di Dubai è partito per primo, e si è ritrovato con quasi mezz’ora ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo la giornata di riposo, riprende lacon la7. La carovana ha lasciato la capitale Riyadh, con destinazione Al Dawadimi. Nei 402 Km di prova speciale i leader delle classifiche di auto e moto hanno giocato in difesa, perdendo dai rispettivi inseguitori. Se nelle quattro ruote cambia poco, nelle due siamo testimoni di un vero terremoto in classifica. Vi raccontiamo tutto questo nelle righe che seguono qua sotto.: cosa è successo nella7? E partiamo dalle moto, dove il leader generale è cambiato. Sam Sunderland ha perso una vita a causa del fatto che ha dovuto fare da apripista. Senza il riferimento di Daniel Sanders, ritiratosi per una caduta durante il trasferimento, l’inglese di Dubai è partito per primo, e si è ritrovato con quasi mezz’ora ...

Advertising

dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - SkySportMotoGP : ?? INCREDIBILE PETRUCCI ?? Danilo entra nella storia, è il primo pilota ?? I DETTAGLI ? - rally_timing : ???? Dakar, Loeb si prende la settima tappa. Ma Al-Attiyah non molla la leadership #Dakar #Prodrive #RallyTime - rallyssimo : Dakar - La settima tappa va a Loeb. L'alsaziano dimostra ancora una volta che quando si tratta di velocità pura non… -