Dakar 2022: Daniel Sanders è out (Di domenica 9 gennaio 2022) La Dakar 2022 delle moto perde Daniel Sanders. Il pilota australiano ha avuto un brutto incidente nel trasferimento di questa mattina, che dal bivacco di Riyadh lo avrebbe portato alla prova speciale di oggi. L’incidente ha avuto conseguenze fisiche sul giovane rider della Gas Gas, a tal punto da costringerlo ad alzare bandiera bianca. Sanders era in quarta posizione nella classifica generale, con la vittoria del Prologo e della prima tappa. Dakar 2022 tappa 1: la selezione naturale di Ha’il Dakar 2022: cosa è successo a Daniel Sanders? Sanders avrebbe dovuto essere il primo pilota a partire, alle 7.40 della mattina ora dell’Arabia Saudita. Ma non è nemmeno arrivato al punto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 gennaio 2022) Ladelle moto perde. Il pilota australiano ha avuto un brutto incidente nel trasferimento di questa mattina, che dal bivacco di Riyadh lo avrebbe portato alla prova speciale di oggi. L’incidente ha avuto conseguenze fisiche sul giovane rider della Gas Gas, a tal punto da costringerlo ad alzare bandiera bianca.era in quarta posizione nella classifica generale, con la vittoria del Prologo e della prima tappa.tappa 1: la selezione naturale di Ha’il: cosa è successo aavrebbe dovuto essere il primo pilota a partire, alle 7.40 della mattina ora dell’Arabia Saudita. Ma non è nemmeno arrivato al punto ...

