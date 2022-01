Covid, Rasi: «Speranza è che Omicron sia vampata di un mese e poi si endemizzi» (Di domenica 9 gennaio 2022) «Omicron si ferma solo chiudendo tutto, ma non è fattibile». Non usa giri di parole il professor Guido Rasi, in un'intervista rilasciata a La Stampa del 9 gennaio, per sottolineare come l'ondata di Covid sia particolarmente rilevante. «Il tentativo del governo - ha evidenziato il docente ordinario di Microbiologia di Tor Vergata ed direttore dell'Ema - dunque è quello di mitigare il contagio per tenere aperte scuole e attività economiche». Variante Omicron, obiettivo è evitare le chiusure Nel fare il punto della situazione lo scienziato, che è anche consulente del commissario Figliuolo per la campagna vaccinale, ha sottolineato come il contagio vada veloce, generando ricoveri e morti. Chiarendo come, in questa fase, nessuno abbia «la ricetta giusta», «per non limitare - ha spiegato - scuole e attività economiche ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 9 gennaio 2022) «si ferma solo chiudendo tutto, ma non è fattibile». Non usa giri di parole il professor Guido, in un'intervista rilasciata a La Stampa del 9 gennaio, per sottolineare come l'ondata disia particolarmente rilevante. «Il tentativo del governo - ha evidenziato il docente ordinario di Microbiologia di Tor Vergata ed direttore dell'Ema - dunque è quello di mitigare il contagio per tenere aperte scuole e attività economiche». Variante, obiettivo è evitare le chiusure Nel fare il punto della situazione lo scienziato, che è anche consulente del commissario Figliuolo per la campagna vaccinale, ha sottolineato come il contagio vada veloce, generando ricoveri e morti. Chiarendo come, in questa fase, nessuno abbia «la ricetta giusta», «per non limitare - ha spiegato - scuole e attività economiche ...

