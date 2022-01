Covid | 155 659 casi e 157 morti | tasso di positività al al 15 | 67%

Leggi su agi

(Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - Sono 155.659 i nuovidialregistrati oggi in Italia a fronte di 993.201 tamponi effettuati per una percentuale dipari al 15,67% in leggero calo rispetto al 16,2% di ieri. Nelle 24 ore precedenti infatti erano stati individuati 197.552su 1.220.266 tamponi effettuati. Le vittime son 157 che porta il totale da inzio pandemia a 139.038. Sono quasi due milioni le persone attualmente positive alin Italia. Esattamente 1.943.979. In isolamento domiciliare sono 1.926.737. I restanti sono divisi tra reparti ordinari (14.930) e terapie intensive (1.595). Ricoveri ancora in crescita sul territorio nazionale. Nei reparti ordinari si contano oggi 15.647 pazienti contro i 14.930 di ieri (+717) mentre nelle terapie intensiva restano ricoverate ...