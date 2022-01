Ciclocross, Wout van Aert vince i Campionati Belgi: quinto sigillo, ma niente Mondiali (Di domenica 9 gennaio 2022) Wout Van Aert non si ferma e in quel di Herentals (sua città natale) vince per la quinta volta i Campionati Belgi di Ciclocross, chiudendo così una campagna d’inverno piena di successi, dopo quelli conquistati in Coppa del Mondo, X20, Superprestige ed Ethias Cross. Il portacolori della Jumbo-Visma, che aprirà la stagione su strada alla Omloop Het Nieuwsblad, ha conquistato la gara al termine di una vera e propria prova di forza, precedendo all’arrivo Laurens Sweeck e Quinten Hermans, rispettivamente con un ritardo di 1’16 e 1’27. Dopo un inverno intenso, Van Aert osserverà un periodo di riposo che non gli consentirà di puntare ai Mondiali in Arkansas, preferendo invece riposarsi in vista della stagione su strada, che lo vedrà impegnato in classiche ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022)Vannon si ferma e in quel di Herentals (sua città natale)per la quinta volta idi, chiudendo così una campagna d’inverno piena di successi, dopo quelli conquistati in Coppa del Mondo, X20, Superprestige ed Ethias Cross. Il portacolori della Jumbo-Visma, che aprirà la stagione su strada alla Omloop Het Nieuwsblad, ha conquistato la gara al termine di una vera e propria prova di forza, precedendo all’arrivo Laurens Sweeck e Quinten Hermans, rispettivamente con un ritardo di 1’16 e 1’27. Dopo un inverno intenso, Vanosserverà un periodo di riposo che non gli consentirà di puntare aiin Arkansas, preferendo invece riposarsi in vista della stagione su strada, che lo vedrà impegnato in classiche ...

