Ciccone non entrerà in Consiglio regionale: dal Consiglio di Stato il no (Di domenica 9 gennaio 2022) di Erika Noschese Lello Ciccone definitivamente fuori dal Consiglio regionale della Campania. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che si è definitivamente pronunciato sull’appello, dopo il ricorso presentato dal forzista, dichiarandolo in parte inammissibile e in parte lo respinge, condannando la parte appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dei controinteressati costituiti, liquidate complessivamente in euro 4000,00. Ciccone, candidato con Fratelli d’Italia, ha chiamato in causa il Ministero dell’Interno e la Regione Campania nei confronti di Corrado Matera e Tommaso Pellegrino oltre che Raffaele Maria Pisacane, Massimo Grimaldi, non costituiti in giudizio. Il forzista ha infatti chiesto ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 9 gennaio 2022) di Erika Noschese Lellodefinitivamente fuori daldella Campania. Lo ha stabilito ildiche si è definitivamente pronunciato sull’appello, dopo il ricorso presentato dal forzista, dichiarandolo in parte inammissibile e in parte lo respinge, condannando la parte appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dei controinteressati costituiti, liquidate complessivamente in euro 4000,00., candidato con Fratelli d’Italia, ha chiamato in causa il Ministero dell’Interno e la Regione Campania nei confronti di Corrado Matera e Tommaso Pellegrino oltre che Raffaele Maria Pisacane, Massimo Grimaldi, non costituiti in giudizio. Il forzista ha infatti chiesto ...

Advertising

robinson682 : @claudy_ciccone Buona Domenica a te ed ai pony!Non sapevo insegnassi a loro a danzare????! - mauriziomorelli : @claudy_ciccone Questa faccia non mi è nuova. - claudy_ciccone : RT @Iledicarta: No raga non ho capito lui si è trombato la cugina #cepostaperte - PietroValente15 : @claudy_ciccone Sta brutto... Ha detto che non è bravo con le parole... - Francof97248568 : @claudy_ciccone Sei una Donna bellissima non ti sprecare a certi livelli meriti di più..!! (un nonno).????????????. -