Cadavere di un giovane in ostello a Trieste. Strangolato per gelosia (Di domenica 9 gennaio 2022) Ha 17 anni il ragazzo ucciso in un ostello a Trieste e sarebbe stato Strangolato forse per motivi di gelosia da un giovane poco più che maggiorenne. Il presunto autore è stato sentito nella notte dagli inquirenti.Secondo alcune indiscrezioni avrebbe reso delle dichiarazioni in merito all’accaduto. Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 gennaio 2022) Ha 17 anni il ragazzo ucciso in une sarebbe statoforse per motivi dida unpoco più che maggiorenne. Il presunto autore è stato sentito nella notte dagli inquirenti.Secondo alcune indiscrezioni avrebbe reso delle dichiarazioni in merito all’accaduto. Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo.

