(Di domenica 9 gennaio 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Lovince illigure colespugnando il Ferraris, 1-0, e conquistando un successo che vale oro in ottica salvezza. Al 14? Simonela sblocca, poi moltissime occasioni per il raddoppio che però non arriva. Per i rossoblù sconfitta pesante e poca precisione e imprevedibilità sotto porta contro una rivale diretta. I Grifoni, guidati da Tassotti (Shevchenko di nuovo fermato dal Covid-19), ritrovano Sturaro dopo la squalifica; in avanti è confermata la coppia Destro-Ekuban, Rovella parte dalla panchina, out Criscito. Dall'altra parte gli spezzini, oltre alle assenze, devono fare a meno del proprio allenatore, Thiago Motta, squalificato e sostituito da Hugeux. Tandem offensivo composto da Verde e Manaj, Gyasi e Reca sulle corsie laterali. Il match inizia con le due formazioni che si ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Allo Spezia il derby col Genoa, decide Bastoni - - MasterblogBo : GENOVA (ITALPRESS) – Lo Spezia vince il derby ligure col Genoa espugnando il Ferraris, 1-0, e conquistando un succe… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Allo Spezia il derby col Genoa, decide Bastoni - - ItaliaNotizie24 : Allo Spezia il derby col Genoa, decide Bastoni - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Allo Spezia il derby col Genoa, decide Bastoni - -

Ultime Notizie dalla rete : Allo Spezia

Sei minuti dopo ci prova Bastoni per lo: Sirigu è attento e mette in angolo. Al 67' Verde fa tutto bene e si presenta davanti a Sirigu, ma il numero 10 dellospara alto. Al 90' ...... il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Genoa e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca livestadio Ferraris, Genoa esi affrontano nel match valido ...Da segnalare l'uscita di Chiesa per una presunta distorsione al ginocchio. Allo Spezia basta un gol per espugnare Marassi, segnato al 14' da Bastoni. Il Genoa non riesce a risalire in classifica.Tre punti d'oro per la corsa salvezza. Lo Spezia fa bottino pieno ed esce dal Ferraris con una meritata vittoria nel derby ligure con il Genoa. Le formazioni - 3-5-2 per il Genoa ...