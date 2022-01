Afghanistan, la vita dei rifugiati: “Mi sono rimasti una targhetta con il mio nome e un computer” (Di domenica 9 gennaio 2022) Il professor Sadat vive in Germania da fine agosto: «Sull’aereo Usa mi hanno identificato con il mio peso scritto sul braccio, i taleban hanno spazzato via una democrazia artificiale» Leggi su lastampa (Di domenica 9 gennaio 2022) Il professor Sadat vive in Germania da fine agosto: «Sull’aereo Usa mi hanno identificato con il mio peso scritto sul braccio, i taleban hanno spazzato via una democrazia artificiale»

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan vita Pakistan, il gelo uccide Altre 12 persone hanno perso la vita e 29 sono rimaste ferite nel distretto nord - occidentale del Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l'Afghanistan, in conseguenza delle nevicate ma anche delle ...

Pakistan: almeno 44 i morti per bufere neve, molti bambini Altre 12 persone hanno perso la vita e 29 sono rimaste ferite nel distretto nord - occidentale del Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l'Afghanistan, in conseguenza delle nevicate ma anche delle ...

Afghanistan, la vita dei rifugiati: “Mi sono rimasti una targhetta con il mio nome e un computer” La Stampa Afghanistan, il bambino disperso durante il ritiro da Kabul ritrova la sua famiglia Il piccolo Sohail Ahmadi era stato affidato dai genitori a un marine Usa all'aeroporto delal capitale durante le evacuazioni, ma di lui non si era saputo ...

Afghanistan: talebani, crisi drammatica, il mondo ci aiuti - KABUL, 07 GEN - La comunità internazionale deve 'sostenere il popolo afghano senza pregiudizi politici e adempiere ai propri obblighi umanitari'. Il mondo deve sostenere il popolo afghano', ha aggiu ...

