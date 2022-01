Wanda Nara, Icardi ha una fobia: 'Ecco perché è andato 'in bianco' con la China Suarez' (Di sabato 8 gennaio 2022) Dal Wandagate sono passati 4 mesi, ma in Argentina lo scandalo che ha coinvolto Mauro Icardi continua a tenere banco. I dettagli sulla vicenda , che ha visto il bomber del Paris Saint Germain passare ... Leggi su leggo (Di sabato 8 gennaio 2022) Dalgate sono passati 4 mesi, ma in Argentina lo scandalo che ha coinvolto Maurocontinua a tenere banco. I dettagli sulla vicenda , che ha visto il bomber del Paris Saint Germain passare ...

Advertising

BacterialGrint_ : @Matteleme E chi segnala ha la mamma che lavora insieme a Wanda Nara - zazoomblog : Wanda Nara tira il costume e rischia di mostrare fin troppo: che corpo! - #Wanda #costume #rischia #mostrare - serieAnews_com : ?? #Icardi, spunta la bocciatura dall’Italia: sfuma il suo ritorno in #SerieA? - Jgirpel : Barça non ha mollato su Morata e aspetta segnali dopo Inter-Juve: intanto nelle scorse ore ci sono stati dei contat… - Christi54166908 : @Gabryjuventus Tutti si lamentano di Wanda Nara ma la moglie di morata non è di meno ci manca solo che va al Tiki t… -