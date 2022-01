“Vuole andarse” | spunta il retroscena sulla stella del PSG!

(Di sabato 8 gennaio 2022) Nasser Al–Attiyah, membro della famiglia che possiede la proprietà del Paris Saint Germain, si è lasciato sfuggire parole importanti nel corso della sua ultima intervista. L’intervista, è stata concessa a Mundo Deportivo e uninteressante è venuto alla luce. Se si parla dei parigini è impossibile non parlare anche di Mbappè e così è stato. Le voci che da questa estate si rincorrono sull’addio dellafrancese sembra siano destinate a diventare realtà. A rivelarlo è lo stesso Nasser. Mbappe-PSG Queste le sue parole: “Mbappé al Real Madrid? Ormai sapete tutto. Quando qualcuno se neandare non è facile trattenerlo”.

Uno degli obiettivi del Milan per l'estate 2022, cioè Kamara, potrebbe finire in Bundesliga: contatti avviati per un trasferimento al Bayern.