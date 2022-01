Un naufrago della Concordia: “Schettino non è un mostro né l’unico responsabile” (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Per due o tre anni ho provato una grande rabbia verso Schettino. Ma ora, leggendo anche le parole della figlia, provo un po’ di dispiacere anche per il comandante. L’intera colpa non può ricadere su di lui, c’era anche l’equipaggio che doveva gestire le cose”. A dieci anni di distanza dal naufragio della Costa Concordia, la compassione ha preso il sopravvento sul rancore nelle parole di Umberto Trotti, ristoratore quarantaquattrenne di Ferentillo, tra i sopravvissuti alla tragedia. “Di errori – dice all’Ansa – ne ha fatti come altri, servirebbe meno accanimento. Il vero dolore è quello delle famiglie delle vittime, ma sono vicino anche a quella del comandante, perché non penso sia un mostro come è stato definito da tante persone”. Trotti la notte del 13 gennaio ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Per due o tre anni ho provato una grande rabbia verso. Ma ora, leggendo anche le parolefiglia, provo un po’ di dispiacere anche per il comandante. L’intera colpa non può ricadere su di lui, c’era anche l’equipaggio che doveva gestire le cose”. A dieci anni di distanza dal naufragioCosta, la compassione ha preso il sopravvento sul rancore nelle parole di Umberto Trotti, ristoratore quarantaquattrenne di Ferentillo, tra i sopravvissuti alla tragedia. “Di errori – dice all’Ansa – ne ha fatti come altri, servirebbe meno accanimento. Il vero dolore è quello delle famiglie delle vittime, ma sono vicino anche a quella del comandante, perché non penso sia uncome è stato definito da tante persone”. Trotti la notte del 13 gennaio ...

