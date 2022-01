Traffico Roma del 08-01-2022 ore 15:30 (Di sabato 8 gennaio 2022) Luceverde Roma un pomeriggio dalla redazione invariata la situazione sulla A1 Roma Firenze un incidente provoca incolonnamenti tra Guidonia Montecelio Ponzano Romano-soratte in direzione di Firenze la coda stimata di circa 5 km la circolazione sulla rete viaria cittadina si mantiene nel complesso regolare nessuna segnalazione sulla raccordo né sulle principali via Solari la polizia locale Ci sentiamo invece un incidente alle sulino in via Buonarroti all’intersezione con via Ferruccio altro incidente al tufello in via dei Monti Lepini all’altezza di via Monte Meta incidente anche nei pressi di Morena lo vuole a via Anagnina all’altezza di via dell’Acqua Acetosa Anagnina in corso uno sciopero tra il personale di Trenitalia e proclamato dalle organizzazioni sindacali orfeus le agitazioni scattate alle 9 si protrarranno sino alle 17 a ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 gennaio 2022) Luceverdeun pomeriggio dalla redazione invariata la situazione sulla A1Firenze un incidente provoca incolonnamenti tra Guidonia Montecelio Ponzanono-soratte in direzione di Firenze la coda stimata di circa 5 km la circolazione sulla rete viaria cittadina si mantiene nel complesso regolare nessuna segnalazione sulla raccordo né sulle principali via Solari la polizia locale Ci sentiamo invece un incidente alle sulino in via Buonarroti all’intersezione con via Ferruccio altro incidente al tufello in via dei Monti Lepini all’altezza di via Monte Meta incidente anche nei pressi di Morena lo vuole a via Anagnina all’altezza di via dell’Acqua Acetosa Anagnina in corso uno sciopero tra il personale di Trenitalia e proclamato dalle organizzazioni sindacali orfeus le agitazioni scattate alle 9 si protrarranno sino alle 17 a ...

CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Allacciamento Diramazione Roma Nord (Km 531) e A1 Svincol… - viabilitasdp : 15:31 #A25 Veicolo in fiamme tra Magliano dei Marsi e Bivio A25/A24 Roma-Teramo - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Guidonia - Montecelio (Km 555) e A1 Svincolo Pon… - LuceverdeRoma : ?#Roma #incidente - Via Buonarroti altezza Via Ferruccio Possibili ??????rallentamenti per il #traffico di zona #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?#Roma #incidente - Via Mattia Battistini altezza Via Titta Ruffo Possibili ??????rallentamenti per il #traffico di zona #Luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Bloccati nella tempesta di neve, almeno 19 morti ROMA. Almeno 19 persone sono morte dopo che le loro auto sono rimaste bloccate a causa delle abbondanti nevicate e della congestione del traffico a Murree, località di montagna a circa 30 chilometri ...

Torre Annunziata - La cronaca di quel tragico 8 gennaio 1982: uccisi un carabiniere ed una ragazza Inoltre l'illecito mondo del traffico delle sigarette aveva passato il testimone a quello più ... Alle 20:30, all'altezza del passaggio a livello di via Roma , il gruppo dei carabinieri incrociarono una ...

Blocco del traffico a Roma, domani niente auto nella fascia verde: ecco chi può circolare RomaToday Si è spento a 94 anni Carmelo Pujia, parlamentare Dc e sottosegretario al Tesoro CATANZARO – E’ morto a Roma, all’età di 94 anni, Carmelo Pujia, già parlamentare Dc e sottosegretario in vari governi. Nato a Polia, in provincia di Vibo Valentia che allora era in provincia di Catanz ...

In piazza dei pini cambia il traffico Proseguono i lavori di asfaltatura in piazza Garibaldi (piazza dei pini). E cambia la viabilità da lunedì 10 gennaio a sabato 15 non solo nella piazza, ma anche sul viale Risorgimento e via della staz ...

