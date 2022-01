Selvaggia Lucarelli e Karina Cascella | botta e risposta al veleno | la Cascella | “Non fare …”

(Di sabato 8 gennaio 2022) Nelle ultime ore è in corso una guerra a distanza tra la famosa giornalistae l’ex opinionista di Uomini e Donne. Le due infatti si sono rese protagoniste di unsocial di cui nelle ultime ore si sta tanto parlando. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza. Scontro sui social traormai da diversi mesi porta avanti sui social una vera e propria guerra contro tutti coloro che affermano o dimostrano di essere contrari ai vaccini anti-covid. Nelle ultime ore a finire nel suo mirino è stata proprio...

Advertising

RobertoBurioni : Giusta riflessione di Selvaggia Lucarelli. - ParliamoDiNews : Karina Cascella sul vaccino Covid: `Un esperimento, ci costringono`. Selvaggia Lucarelli risponde *… - Valenteena_ : Vedono tv Soleil dopo mesi, è identica a Selvaggia Lucarelli o sto flashando? - Biagio71To : RT @steroiaa: Il modo in cui anche alla fattoria la vecchia cagava il cazzo (a 00:50 lo scontro con Selvaggia Lucarelli) ...sto vedendo tut… - Biagio71To : RT @vippandotrash: Selvaggia Lucarelli su Katia??: 'Prepotente, misogina, civettuola con gli uomini e ostile con le donne' #GFVIP https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli

, che ormai passa le sue giornate criticando i 'no - vax' sui propri canali social, commenta le parole della Cascella con il suo solito tono di polemica: 'Scrivere ca***te sul ...Di lui ha raccontato la nipote, in un post molto seguito sull'Altopiano (quasi 200 commenti) ripreso anche da una 'influencer' come, con quasi 900 commenti dei suoi lettori. La ...Selvaggia Lucarelli si trova spesso al centro del gossip e di diverse polemiche. Negli ultimi giorni la celebre giornalista è stata protagonista di una serie di polemiche legate alla notte di Capodann ...Ma cosa è accaduto? Selvaggia Lucarelli, la disavventura a Venezia la notte di Capodanno Selvaggia Lucarelli a quanto pare ha trascorso l'ultimo giorno dell'anno a Venezia, la città più romantica d'I ...