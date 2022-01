Sampdora | il mercato si intreccia con il Cagliari | tutti i nomi in lista

(Di sabato 8 gennaio 2022) Sampdoria, da Murru a Askildsen: quanti intrecci con il. Piace Lykogiannis, proposto Oliva La Sampdoria e ilscaldano il. Tanti gli intrecci fra le due squadre impegnate a rinforzarsi per arrivare alla salvezza. I rossoblù stanno cercando Verre e avrebbero proposto uno scambio con Lykogiannis. Non solo loro, alpiacciono anche Murru e Askildsen e avrebbero messo sul piatto anche Oliva, non tanto gradito dai liguri. A riferirlo il Secolo XIX. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Matias Vecino, in uscita dall'Inter e in scadenza a giugno, ha detto no ad un'offerta ufficiale del Flamengo. Anche Sensi potrebbe partire ma non ...La Samp cerca colpi per puntare alla salvezza e D'Aversa crede nel rilancio di Verdi, che da parte sua ha capito di aver chiuso il capitolo nel Toro. Con Juric stesso che ha da tempo dato il benestare ...