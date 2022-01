Ristori Omicron, per ora da Draghi solo 2 miliardi (Di domenica 9 gennaio 2022) L’impennata di casi dovuti a Omicron ha già conseguenze economiche pesanti. E una lunga fila di settori che sono tornati a chiedere “Ristori” come avvenuto nel 2020 e nel 2021. Senza dimenticare le discoteche chiuse di nuovo, il settore di certo più colpito è quello del turismo, sia per la penuria di presenze nella stagione invernale in montagna e nelle città d’arte. Il governo ha già promesso aiuti anche al calcio che ha deciso di autoridurre la capienza degli stadi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 9 gennaio 2022) L’impennata di casi dovuti aha già conseguenze economiche pesanti. E una lunga fila di settori che sono tornati a chiedere “” come avvenuto nel 2020 e nel 2021. Senza dimenticare le discoteche chiuse di nuovo, il settore di certo più colpito è quello del turismo, sia per la penuria di presenze nella stagione invernale in montagna e nelle città d’arte. Il governo ha già promesso aiuti anche al calcio che ha deciso di autoridurre la capienza degli stadi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

FlorisserraGiu : RT @Danireport: Leggo tanti che invocano chiusure per arginare il dilagare di omicron. Forse non hanno ancora afferrato che Draghi non ha l… - bovio_lucia : RT @Danireport: Leggo tanti che invocano chiusure per arginare il dilagare di omicron. Forse non hanno ancora afferrato che Draghi non ha l… - max64_mx : RT @Danireport: Leggo tanti che invocano chiusure per arginare il dilagare di omicron. Forse non hanno ancora afferrato che Draghi non ha l… - geronimo232 : RT @Danireport: Leggo tanti che invocano chiusure per arginare il dilagare di omicron. Forse non hanno ancora afferrato che Draghi non ha l… - albertolupini : Turismo, Omicron porta nuovi ristori e rinnova la cassa integrazione -