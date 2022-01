Omicron, perché è più contagiosa ma più lieve? Veloce ad agganciare le cellule (ma si fonde meno) (Di sabato 8 gennaio 2022) Sebbene sia rapidissima nell'agganciarsi alle cellule umane, la del virus SarsCoV2 riesce molto poco a fondersi con esse rispetto alla e al virus SarsCoV2 originario. Lo segnala il consorzio ... Leggi su leggo (Di sabato 8 gennaio 2022) Sebbene sia rapidissima nell'agganciarsi alleumane, la del virus SarsCoV2 riesce molto poco arsi con esse rispetto alla e al virus SarsCoV2 originario. Lo segnala il consorzio ...

Advertising

borghi_claudio : Da: 'se fate la terza dose non prendete la omicron' a 'ho fatto la omicron, meno male che avevo la terza dose se no… - AurelianoStingi : Lo scrivo a scanso di equivoci, quando TUTTI i contagiati e ricoverati saranno variante Omicron, nonostante la sua… - ispionline : Omicron non è “un’influenza”, come si è detto da più parti. #Omicron è molto più trasmissibile e dunque è destinata… - MarcoDegani2 : RT @BarbaraRaval: Obbligo vaccino over 50. Il CTS non è stato consultato in relazione al provvedimento sull'obbligo vaccinale proprio perch… - angiuoniluigi : RT @fanpage: La variante #Omicron riempie gli ospedali ma non i reparti di terapia intensiva, proviamo a capire perché -