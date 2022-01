Milano, la ragazza tedesca molestata in piazza Duomo: «Non dormo la notte. Il mio aggressore mi rideva in faccia» (Di sabato 8 gennaio 2022) «Sono ancora sotto choc, non riesco ancora a realizzare quello che è successo: il mio cervello cerca solo di dimenticare tutto». A parlare all’Ansa è una delle sei giovani che nella notte di Capodanno sono state vittime di violenze sessuali in piazza Duomo a Milano. «Non riesco ancora a dormire – prosegue la giovane – mi sveglio nel mezzo della notte tremando». La giovane ha tentato di difendersi colpendo in faccia uno dei suoi aggressori ma lui, racconta ancora la 20enne studentessa di origine tedesca, «mi guardava ridendo, mi guardava con uno sguardo che diceva: “Fai quello che vuoi, tanto io continuo”». Nel frattempo proseguono le indagini nel tentativo di ricostruire quanto accaduto nella notte di San Silvestro nel cuore di Milano ... Leggi su open.online (Di sabato 8 gennaio 2022) «Sono ancora sotto choc, non riesco ancora a realizzare quello che è successo: il mio cervello cerca solo di dimenticare tutto». A parlare all’Ansa è una delle sei giovani che nelladi Capodanno sono state vittime di violenze sessuali in. «Non riesco ancora a dormire – prosegue la giovane – mi sveglio nel mezzo dellatremando». La giovane ha tentato di difendersi colpendo inuno dei suoi aggressori ma lui, racconta ancora la 20enne studentessa di origine, «mi guardava ridendo, mi guardava con uno sguardo che diceva: “Fai quello che vuoi, tanto io continuo”». Nel frattempo proseguono le indagini nel tentativo di ricostruire quanto accaduto nelladi San Silvestro nel cuore di...

Agenzia_Ansa : Dopo la ragazza aggredita in piazza Duomo Milano, sono in corso indagini su almeno 5 casi analoghi. Si tratta di vi… - Corriere : Violenze a Milano, il racconto della ragazza tedesca: «Avevo decine di mani addosso e loro ridevano» - Agenzia_Ansa : Una ragazza è stata circondata e aggredita, in pieno centro a Milano, dopo i festeggiamenti di mezzanotte nei press… - infoitinterno : Milano, la ragazza tedesca molestata in piazza Duomo: «Non dormo la notte. Il mio aggressore mi rideva in faccia» - fezantiel : @michiamanonoah @BullaInterista @Luciolefty @Terrucch @JuveNelCuore88 @_enebish chiedilo alla ragazza molestata in… -