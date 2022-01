Inter-Lazio | Sarri in conferenza stampa | “Con gli stadi chiusi passa la voglia di scendere in campo Sul rinnovo

Advertising

Inter : ?? | ESULTANZA ??? Una rimonta straordinaria, una sfida vinta con grinta, determinazione e cuore... ? Riconosci da… - Inter : ?? | STATISTICHE Tutte le curiosità di #InterLazio ?? - MarcoBarzaghi : Niente 0 a 3 a tavolino, Bologna Inter sub judice e Calhanoglu non può giocare con la Lazio! - GioGiachetti : RT @Inter: ?? | ESULTANZA ??? Una rimonta straordinaria, una sfida vinta con grinta, determinazione e cuore... ? Riconosci dalla foto la p… - internewsit : Inter-Lazio, Sarri alla ricerca di maggior equilibrio: fuori Luis Alberto! - Sky - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lazio

Lo dice il tecnico dellaMaurizio Sarri alla vigilia della trasferta a San Siro contro l'di Simone Inzaghi. "Giocheremo contro una squadra forte in uno stadio non semplice", ha proseguito ...Commenta per primo Vigilia die a Formello Sarri fa le prove generali nell'allenamento di rifinitura di oggi. In difesa c'è da sostituire Acerbi infortunato. Nonostante la buona prova contro l'Empoli da subentrato, ...In vista della Supercoppa di mercoledì 12 gennaio, in casa Inter l'unico diffidato è Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, in caso di ammonizione contro la Lazio, salterà il big match contro la ...FORMELLO - Maurizio Sarri in conferenza. Non aveva parlato prima delle sfide contro Venezia ed Empoli, il tecnico della Lazio. Oggi si presenterà in sala stampa - intorno ...