In Etiopia è stato bombardato un campo profughi: sono morte 56 persone, scrive Reuters (Di domenica 9 gennaio 2022) In Etiopia 56 persone sono state uccise e almeno 30 sono rimaste ferite dopo che un campo profughi nella regione del Tigrè è stato bombardato. La notizia è stata data da Reuters, che ha ricevuto la testimonianza di alcuni cooperanti

