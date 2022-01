Il discorso di Mattarella in linea con Francesco È lui l’ultimo cattolico al Quirinale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 gennaio 2022) L’imminente addio di Sergiosegna l’uscita di scena dalla politica attiva delesponente del cattolicesimo democratico e sociale. Ce ne sono in pensione (pensiamo a Romano Prodi o Rosy Bindi) ma non se ne trovano più di impegnati nella quotidianità politica. Cattolica Giorgia Meloni? Il suo “sono donna, madre, cristiana” è impregnato di quel caudillismo clerico-nazionalista in cui si riconoscono le radici del neofascismo viscerale. Mancano invece nel suo partito battaglie incisive contro la rete di padroncini, che in tante parti d’Italia si servono del caporalato per sfruttare migliaia di donne (e uomini) nei lavori agricoli. La mafia interessa propagandisticamente se è nigeriana, quella nazionale non sembra avere grandi nemici a destra. La famiglia va bene come icona altissima e purissima, non interesse se ha il volto reale delle ...