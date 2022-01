Il Benevento 5 cade nello scontro al vertice con la capolista Active Network

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Non è bastata una grande prova al5 per fermare il cammino dellache si è imposta al PalaTedeschi per 3-1 al termine di un match che ha visto i laziali dimostrare maggiore cinismo. La sfida si è messa subito in salita per i giallorossi che sono andati in svantaggio dopo appena tre minuti per la rete messa a segno da Persec, ma i padroni di casa sono stati bravi a non disunirsi disputando un ottimo primo tempo senza tuttavia trovare l’ultimo passaggio o il tiro decisivo. Nella ripresa il5 ha alzato subito il baricentro trovando il meritato 1-1 al 6’ con Galletto che ha messo a sedere anche Mambella depositando il pallone in fondo alla rete. I padroni di casa hanno capito di potere fare breccia nella ...