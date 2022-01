Giannelli (associazione presidi) promuove i banchi a rotelle: “Utilissimi per una didattica innovativa. Azzolina? Attribuite colpe non sue” (Di sabato 8 gennaio 2022) In diretta su ilfattoquotidiano.it, il presidente dell’associazione nazionale dei presidi, Antonello Giannelli, è tornato sull’ormai famosa e ultradibattuta questione dei banchi a rotelle, usata da molti politici (e non) per attaccare l’ex ministra della Scuola, Lucia Azzolina. Intervistato dal direttore Peter Gomez e del vicecaporedattore Pierluigi Cardone, Giannelli ha voluto chiarire alcuni punti. “È stata attribuita alla ministra una responsabilità che non era sua. Lei ha messo a disposizione dei fondi, ma la scelta è stata delle singole scuole, che hanno avuto i banchi che hanno chiesto”. Giannelli ha poi spiegato come vengono utilizzati i banchi con le rotelle, specificando che sono molto utili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) In diretta su ilfattoquotidiano.it, il presidente dell’nazionale dei, Antonello, è tornato sull’ormai famosa e ultradibattuta questione dei, usata da molti politici (e non) per attaccare l’ex ministra della Scuola, Lucia. Intervistato dal direttore Peter Gomez e del vicecaporedattore Pierluigi Cardone,ha voluto chiarire alcuni punti. “È stata attribuita alla ministra una responsabilità che non era sua. Lei ha messo a disposizione dei fondi, ma la scelta è stata delle singole scuole, che hanno avuto iche hanno chiesto”.ha poi spiegato come vengono utilizzati icon le, specificando che sono molto utili ...

Advertising

ilfattovideo : Giannelli (associazione presidi) promuove i banchi a rotelle: “Utilissimi per una didattica innovativa. Azzolina? A… - AlfredoDrago : RT @MarcoFattorini: Antonello Giannelli, capo dell’associazione nazionale presidi: «Se stiamo 2-3 settimane in Dad non succede nulla, c'è u… - CarpaneseSilva1 : RT @MarcoFattorini: Antonello Giannelli, capo dell’associazione nazionale presidi: «Se stiamo 2-3 settimane in Dad non succede nulla, c'è u… - ParliamoDiNews : Scuola, Giannelli (associazione presidi) a - folucar : RT @breakingnewss__: Scuola, Giannelli (associazione presidi): “Tra positivi e no vax potremmo avere 100mila assenze tra il personale. Pese… -