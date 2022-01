Del Re: «Il Sahel è in fibrillazione, ma non è l'Afghanistan» (Di sabato 8 gennaio 2022) Emanuela Del Re è la rappresentante speciale per il Sahel dell’Unione europea. Ex viceministro degli Esteri di estrazione grillina, conosce a fondo l’Africa. Nel 2021 ci sono stati quattro golpe in Africa tutti a nord dell'Equatore (Sudan, Mali, Ciad e Guinea). E attorno a Natale qualcosa di simile accadeva in Somalia. È il ritorno dei colonnelli? «Le statistiche su quanti colpi di Stato abbiano avuto luogo in Africa nell’ultimo secolo e mezzo sono diffusissime in rete, quasi si trattasse di un macabro gioco di Risiko. Ma bisogna andare alle radici dei colpi di stato, spesso usati come strumenti per il cambiamento politico, elemento che fa riflettere. Tra i fattori causali infatti, oltre alle drammatiche condizioni socio-economiche dei paesi, la mancanza di unità tra gli attori internazionali e conseguente mancanza di efficacia nelle reazioni e politiche, c’è la ... Leggi su panorama (Di sabato 8 gennaio 2022) Emanuela Del Re è la rappresentante speciale per ildell’Unione europea. Ex viceministro degli Esteri di estrazione grillina, conosce a fondo l’Africa. Nel 2021 ci sono stati quattro golpe in Africa tutti a nord dell'Equatore (Sudan, Mali, Ciad e Guinea). E attorno a Natale qualcosa di simile accadeva in Somalia. È il ritorno dei colonnelli? «Le statistiche su quanti colpi di Stato abbiano avuto luogo in Africa nell’ultimo secolo e mezzo sono diffusissime in rete, quasi si trattasse di un macabro gioco di Risiko. Ma bisogna andare alle radici dei colpi di stato, spesso usati come strumenti per il cambiamento politico, elemento che fa riflettere. Tra i fattori causali infatti, oltre alle drammatiche condizioni socio-economiche dei paesi, la mancanza di unità tra gli attori internazionali e conseguente mancanza di efficacia nelle reazioni e politiche, c’è la ...

Del Re: «Il Sahel è in fibrillazione, ma non è l'Afghanistan»

I Martedì del Mondo ripartono con “Le regole del Sahel” Sahel è una vasta area geografica che attraversa dodici stati, dal Senegal all’Eritrea, da tempo alle prese con sfide climatico-ambientali, assetti sociopolitici fragili e conflitti tra allevatori e c ...

