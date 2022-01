D’Aversa: “Dobbiamo trasformare le difficoltà in energie fresche e positive” (Di sabato 8 gennaio 2022) Napoli–Sampdoria, parla D’Aversa alla vigilia. Roberto D’Aversa, tecnico dei blucerchiati, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida contro il Napoli. Ecco le sue parole: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 8 gennaio 2022) Napoli–Sampdoria, parlaalla vigilia. Roberto, tecnico dei blucerchiati, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida contro il Napoli. Ecco le sue parole: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

zazoomblog : D’Aversa: “Dobbiamo trasformare le difficoltà in energie fresche e positive” - #D’Aversa: #“Dobbiamo #trasformare - infoitsport : Napoli-Samp, D'Aversa: «Non dobbiamo abbatterci per le difficoltà, ma trasformarle in energia positiva» - ilNapolis… - MundoNapoli : Roberto D’Aversa: “Dobbiamo trasformare le difficoltà in energie positive” - 100x100Napoli : D'Aversa presenta la gara di domani con il Napoli - napolista : D’Aversa: «Non dobbiamo abbatterci per le difficoltà, ma trasformarle in energia positiva» «Abbiamo fallito un mat… -