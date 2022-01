Damiano David dei Maneskin compie 23 anni | auguri a suon di rock

(Di sabato 8 gennaio 2022) Tanti! Il frontman deioggi23. Dopo i trionfi sui palchi di mezzo mondo, il compleanno lo passerà in tranquillità con la fidanzata Giorgia Soleri? Foto Ansa A giudicare dalla sua ultima foto, postata una settimana fa su Instagram (la vedete qui sotto), sarà un compleanno appagante. Perché l’espressione dibaciato dal sole non lascia dubbi. Dopo un anno di trionfi incredibili con i, il 2022 si apre con la torta e 23 candeline. Quelle che spegne oggi il nostroer più trasgressivo – frontman e voce dei gruppo che ha riportato ilsulla scena nazionale e internazionale.

Advertising

AngelaVillani9 : RT @VanityFairIt: Tanti auguri a Damiano David, esplosivo cantante dei Maneskin. E a tutti i #Capricorno nati oggi. Come andrà la vostra gi… - VanityFairIt : Tanti auguri a Damiano David, esplosivo cantante dei Maneskin. E a tutti i #Capricorno nati oggi. Come andrà la vos… - giovyyyc : @joshua_frascaa io e damiano david - houseofmaneskin : 08/01 giornata internazionale di Damiano David, oggi siamo tutti damiano - houseofmaneskin : Damiano David cururu tanti auguri!Il brasile è lontano, ma con il pensiero è vicino a te! ti vogliamo bene????? -

Ultime Notizie dalla rete : Damiano David

Amica

e nato l'8 gennaio 1999 (foto Getty Images) Leggi anche ›dei Maneskin si rilassa con la beauty mask tra un concerto e l'altro › I Maneskin si esibiscono in ...Lo scorso gennaiosi preparava a partecipare al Festival di Sanremo, ancora ignaro del successo planetario che avrebbe travolto lui e la sua band, i Maneskin , di lì a breve. A distanza di un anno, il suo ...Il Santo del giorno Oggi è l’8 gennaio, si festeggia il battesimo del Signore. Si ricorda anche San Massimo Vescovo di Pavia. Il nome Massimo deriva dal ...L'8 gennaio il cantante dei Maneskin festeggia il compleanno, sulla vetta del mondo sia come musicista che come icona stilistica ...