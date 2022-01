Come è morto Paolo Calissano: età, carriera, Vivere, chi è la fidanzata, figli, ultime notizie (Di sabato 8 gennaio 2022) Il 2021, nel mondo dello spettacolo, si è concluso con una delle più brutte notizie: Paolo Calissano, noto attore e volto di numerose soap opera di successo, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Roma, nella zona nord della Capitale. Leggi anche: Lutto nella TV italiana, morto l’attore Paolo Calissano: stroncato da un mix di psicofarmaci Come è morto Paolo Calissano: chi era l’attore Paolo Calissano, nato a Genova, aveva 54 anni e negli anni ’90-2000 era diventato famoso per aver preso parte a fiction di successo, tra queste Vivere. Una carriera brillante alle spalle stroncata il 30 dicembre scorso quando è stato trovato senza vita nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 gennaio 2022) Il 2021, nel mondo dello spettacolo, si è concluso con una delle più brutte, noto attore e volto di numerose soap opera di successo, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Roma, nella zona nord della Capitale. Leggi anche: Lutto nella TV italiana,l’attore: stroncato da un mix di psicofarmaci: chi era l’attore, nato a Genova, aveva 54 anni e negli anni ’90-2000 era diventato famoso per aver preso parte a fiction di successo, tra queste. Unabrillante alle spalle stroncata il 30 dicembre scorso quando è stato trovato senza vita nel ...

