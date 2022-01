**Calcio: Toronto Fc, ufficiale l'ingaggio di Insigne, giocherà in Mls dal 1° luglio** (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - Adesso è ufficiale: Lorenzo Insigne giocherà nel Toronto FC. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club canadese fa sapere di aver tesserato il capitano del Napoli, che si trasferirà in Mls alla scadenza del contratto con il club partenopeo. Insigne ha firmato un quadriennale a partire dal 1° luglio 2022. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - Adesso è: LorenzonelFC. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, il club canadese fa sapere di aver tesserato il capitano del Napoli, che si trasferirà in Mls alla scadenza del contratto con il club partenopeo.ha firmato un quadriennale a partire dal 1° luglio 2022.

Advertising

Gazzetta_it : Napoli, addio Insigne. Chiude col Toronto: pronti cinque anni di contratto - NCN_it : #UFFICIALE – #Insigne al #Toronto da 1 luglio! Il presidente: ''Lorenzo attaccante di livello mondiale'' - CorSport : Ufficiale, Insigne al #Toronto: lascia il #Napoli a giugno ?? - IAMCALCIONAPOL : UFFICIALE | Insigne al Toronto. 'Un giorno storico per il club' - kylemaggio : RT @Eurosport_IT: Ora è ufficiale: Lorenzo INSIGNE lascerà il Napoli per il Toronto FC! ???? Contratto di 4 anni per lui, via a luglio ??htt… -