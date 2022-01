Calcio: Maitland-Niles, 'entusiasta di essere alla Roma, non vedo l'ora di cominciare' (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - "Sono entusiasta di essere qui e non vedo l'ora di cominciare”. Queste le prima parole di Ainsley Maitland-Niles da giocatore della Roma. “Voglio dare il mio contributo alla squadra e dimostrare che tipo di giocatore sono -aggiunge il 24enne inglese al sito giallorosso-. Grazie a tutti i tifosi per il supporto che mi hanno già dimostrato. Speriamo di fare grandi cose prima da qui alla fine di questa stagione”. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022), 8 gen. - (Adnkronos) - "Sonodiqui e nonl'ora di”. Queste le prima parole di Ainsleyda giocatore della. “Voglio dare il mio contributosquadra e dimostrare che tipo di giocatore sono -aggiunge il 24enne inglese al sito giallorosso-. Grazie a tutti i tifosi per il supporto che mi hanno già dimostrato. Speriamo di fare grandi cose prima da quifine di questa stagione”.

