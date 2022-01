Andrew Garfield: al cinema di nascosto per vedere Spider-Man: No Way Home (Di sabato 8 gennaio 2022) Andrew Garfield ha confessato ad Entertainment Tonight di essersi intrufolato al cinema con Tobey Maguire, per vedere Spider-Man: No Way Home Il 13 dicembre 2021 è stato presentato in anteprima mondiale Spider-Man: No Way Home. L’evento ha potuto contare sulla presenza di alcuni degli attori protagonisti, come Tom Holland e Zendaya, lasciandone però, per ovvi motivi, fuori altri, come Andrew Garfield e Tobey Maguire che hanno quindi optato per qualcosa di alternativo. I due attori hanno deciso di intrufolarsi di nascosto in una sala cinematografica pubblica, per poter assistere allo spettacolo nel completo anonimato, ben nascosti in mezzo agli altri ... Leggi su tuttotek (Di sabato 8 gennaio 2022)ha confessato ad Entertainment Tonight di essersi intrufolato alcon Tobey Maguire, per-Man: No WayIl 13 dicembre 2021 è stato presentato in anteprima mondiale-Man: No Way. L’evento ha potuto contare sulla presenza di alcuni degli attori protagonisti, come Tom Holland e Zendaya, lasciandone però, per ovvi motivi, fuori altri, comee Tobey Maguire che hanno quindi optato per qualcosa di alternativo. I due attori hanno deciso di intrufolarsi diin una salatografica pubblica, per poter assistere allo spettacolo nel completo anonimato, ben nascosti in mezzo agli altri ...

