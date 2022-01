A Milano sarà inaugurata una statua in onore di Margherita Hack (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo l'inaugurazione della prima statua dedicata a una donna, Cristina Trivulzio di Belgiojoso , figura centrale della storia del Risorgimento italiano, Milano avrà la prima scultura su suolo pubblico ... Leggi su globalist (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo l'inaugurazione della primadedicata a una donna, Cristina Trivulzio di Belgiojoso , figura centrale della storia del Risorgimento italiano,avrà la prima scultura su suolo pubblico ...

Advertising

cocchi2a : RT @_kuball_: Ci saranno eccome le vedove, soprattutto nei dintorni di #MeelanoUhèPheega, che da sempre supporta le 'vie brevi di governo',… - VannaRicci : RT @newyorker01: leggo delle aggressioni ai danni di alcune ragazze la sera di Capodanno in piazza Duomo a Milano Non si trattava nè di una… - gallianiano88 : @Pirichello A Torino però c’erano la stessa gente che ci sarà a Milano, anche se per motivi differenti - 87luka87 : RT @Bubu_Inter: Quindi il problema è dal 16 al 23?Domani ed in Supercoppa a Milano, tutto ok. Sarà... - H0PESTR0M : RT @Bubu_Inter: Quindi il problema è dal 16 al 23?Domani ed in Supercoppa a Milano, tutto ok. Sarà... -