VIDEO – Auto cannibalizzate | irruzione dei Carabinieri Due arresti

25 Auto cannibalizzate, sette targhe provento di furto e due persone arrestate con l'accusa di riciclaggio. È il sostanzioso bilancio del blitz dei Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania. I Militari hanno fatto irruzione in un terreno, un'area apparentemente abbandonata con uno stabile nascosto dalla vegetazione. Davanti allo stabile hanno subito notato un furgone risultato sotto sequestro. Decisi ad approfondire, i militari sono entrati nella struttura e hanno sorpreso i due mentre smontavano un'Auto. Attorno a loro e agli attrezzi utilizzati per ricavare i pezzi di ricambio, altre 24 vetture parzialmente "cannibalizzate" e 7 targhe, tutte oggetto di furto. I due sono finiti in manette e attendono giudizio nel carcere di Poggioreale.

