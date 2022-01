Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2022 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 gennaio 2022)DEL 7 GENNAIOORE 17.05 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO SUL RACCORDO PER SEGNALARE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA SIAMO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA APPIA CON CODE DALLO SVINCOLO TUSCOLANA MENTRE CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PONTINA E LAURENTINA TRAFFICO RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA LA LOCALITA’ OLGIATA E LA STORTA SI RALLENTA SULLA VIA SALARIA A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI IN MOVIMENTO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO CAMBIAMO ARGOMENTO IN PROGRAMMA DOMANI SABATO 8 GENNAIO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE TRENITALIA POSSIBILI DISAGI PER I TRENI A LUNGA PERCORENZA E REGIONALI DALLE ORE 9 ALLE ORE 17:00 TUTTAVIA, LO ...