Tiziano Ferro, il dolore per la morte di Jake. Le sue parole di addio per cane scomparso in queste ore (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non c'è pace per il povero Tiziano Ferro, che in queste ore è stato colpito da un altro lutto; il cantante di Latina ha infatti dovuto dire addio anche a Jake, il bellissimo doberman di 8 anni preso dal canile dopo la scomparsa di Beau. L'artista ha rotto il silenzio proprio in queste ore annunciando ai suoi fan la scomparsa dell'animale con parole davvero commuoventi. Tiziano Ferro, le dolorose parole per Jake: "Il tuo cuore non ha retto" Il cantante e suo marito Victor hanno dunque dovuto dire addio all'amato Jake, che avevano adottato soltanto un anno fa. Il cane aveva già otto anni quando hanno scelto di portarlo via dal canile in cui si trovava ed ...

