“Ti stupro e poi ti strangolo”, Alessia Macari racconta l’incubo dello stalker che la perseguita (Di venerdì 7 gennaio 2022) Alessia Macari, showgirl ed ex inquilina del Grande Fratello Vip vorrebbe godersi la sua gravidanza in assoluta tranquillità, ma in realtà sta vivendo un vero e proprio incubo. La donna ha infatti approfittato dei social per condividere con i fan un racconto angosciante, in cui parla dello stalker che la perseguita e delle minacce che le ha rivolto a più riprese. A nulla, almeno al momento, sono servite le denunce, l’utente misterioso è ancora attivo sui social e continua a tormentarla. Alessia Macari e le minacce del suo stalker La showgirl è alle prese con una terribile situazione che va avanti da mesi, uno stalker continua ad inviarle messaggi contenenti delle minacce da incubo. Nonostante lei abbia prontamente denunciato il fatto, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 gennaio 2022), showgirl ed ex inquilina del Grande Fratello Vip vorrebbe godersi la sua gravidanza in assoluta tranquillità, ma in realtà sta vivendo un vero e proprio incubo. La donna ha infatti approfittato dei social per condividere con i fan un racconto angosciante, in cui parlache lae delle minacce che le ha rivolto a più riprese. A nulla, almeno al momento, sono servite le denunce, l’utente misterioso è ancora attivo sui social e continua a tormentarla.e le minacce del suoLa showgirl è alle prese con una terribile situazione che va avanti da mesi, unocontinua ad inviarle messaggi contenenti delle minacce da incubo. Nonostante lei abbia prontamente denunciato il fatto, ...

