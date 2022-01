Soleil scoppia in lacrime: la clamorosa reazione di Alex (Di venerdì 7 gennaio 2022) Soleil ha avuto un crollo emotivo durante le scorse ore all’interno del Grande Fratello Vip ed è arrivato il messaggio del suo ex compagno di viaggio Alex Belli. Soleil Sorge e Alex Belli-AltranotiziaSoleil Sorge non sta passando delle giornate serene all’interno del Grande Fratello Vip. Dopo tutte le liti e le incomprensioni scaturire in casa nelle ultime settimane la bella influecer sembra aver avuto un crollo emotivo. Dall’esterno Alex Belli le fa una dedica molto intensa. Che cosa ha detto? Soleil scoppia in lacrime Soleil si è sempre mostrata, all’interno del reality di Canale 5, fiera e forte ma soprattutto non curante dei giudizi altri. Tuttavia negli ultimi giorni anche lei ne ha risentito ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022)ha avuto un crollo emotivo durante le scorse ore all’interno del Grande Fratello Vip ed è arrivato il messaggio del suo ex compagno di viaggioBelli.Sorge eBelli-AltranotiziaSorge non sta passando delle giornate serene all’interno del Grande Fratello Vip. Dopo tutte le liti e le incomprensioni scaturire in casa nelle ultime settimane la bella influecer sembra aver avuto un crollo emotivo. Dall’esternoBelli le fa una dedica molto intensa. Che cosa ha detto?insi è sempre mostrata, all’interno del reality di Canale 5, fiera e forte ma soprattutto non curante dei giudizi altri. Tuttavia negli ultimi giorni anche lei ne ha risentito ...

