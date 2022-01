Scuole chiuse in Campania fino a fine gennaio? Lo dice De Luca

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il governo ha varato il nuovo protocollo per la gestione di casi Covid all’interno delle. Come spiegato da Mario Draghi e dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, queste nuove regole servono e serviranno per scongiurare una rinvio nella ripresa dell’anno scolastico dopo le festività natalizie e un allontanamento dello spettro della didattica a distanza (Dad). Ma c’è chi, per mantener fede ai suoi proclami, sta decidendo in queste ore di non seguire le direttive nazionali. Vincenzo De, infatti, paventain(almeno elementari e medie)alladel mese di, l’annuncio di Vincenzo De“In questa condizione io ...

Contestualmente, il governatore ha spiegato che nelle prossime ore l'unità di crisi varerà un provvedimento per tenereleelementari e medie fino a fine gennaio: ' È irresponsabile ...Sospensione attività didattiche in presenza e micronido consortile. Anche a Montemilettoe via libera alla Dad. Il provvedimento firmato dal sindaco Massimiliano Minichiello sarà in vigore fino a sabato 22 gennaio. Ecco il testo dell'ordinanza: IL SINDACO Nella qualità di ...Covid: SGF, la sindaca Succurro chiude le scuole e gli uffici municipali, "scelta di prudenza, buon senso e collaborazione nei riguardi delle strutture sanitarie" SAN GIOVANNI IN FIORE 06 GEN. - «P ...E aggiunge: «Ho la sensazione che si mettono in piedi provvedimenti che trasformano i nostri bambini in cavie sull'altare della politica e dell'opportunismo» «C'è da stare male in merito ai ...