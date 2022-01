Scuole chiuse in Campania, braccio di ferro De Luca-governo (Di sabato 8 gennaio 2022) Scuola chiuse in Campania fino a fine gennaio. E’ scontro tra Vincenzo De Luca e il governo, pronto ad impugnare la decisione del governatore campano con un passaggio nel prossimo consiglio dei ministri. “Il governo ha scelto di tutelare il più possibile la scuola, come presidio fondamentale per la nostra comunità. E quindi l’indirizzo è e resta: scuola in presenza e in sicurezza”, dice il ministro della Salute Roberto Speranza. “Non vogliamo che siano i più piccoli, i nostri figli, a pagare il prezzo di questa nuova fase epidemica”. L’ORDINANZA DI DE Luca De Luca annuncia la sua decisione nella consueta diretta Facebook e in serata arrivano le news sull’ordinanza che prevede la chiusura non solo di Scuole elementari e medie, ma anche di nidi e ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 gennaio 2022) Scuolainfino a fine gennaio. E’ scontro tra Vincenzo Dee il, pronto ad impugnare la decisione del governatore campano con un passaggio nel prossimo consiglio dei ministri. “Ilha scelto di tutelare il più possibile la scuola, come presidio fondamentale per la nostra comunità. E quindi l’indirizzo è e resta: scuola in presenza e in sicurezza”, dice il ministro della Salute Roberto Speranza. “Non vogliamo che siano i più piccoli, i nostri figli, a pagare il prezzo di questa nuova fase epidemica”. L’ORDINANZA DI DEDeannuncia la sua decisione nella consueta diretta Facebook e in serata arrivano le news sull’ordinanza che prevede la chiusura non solo dielementari e medie, ma anche di nidi e ...

Advertising

BentivogliMarco : L'Italia ha il triste primato in Europa per le scuole piu chiuse a lungo dal 2020. In testa #Campania e #Puglia. - HuffPostItalia : De Luca non riapre scuole elementari e medie: 'Chiuse tutto gennaio' - francescoseghez : Pare chiaro che si va verso mesi in cui lavoratori con figli piccoli vivranno disagi dati da quarantene/positività… - StefanoDeloren1 : RT @BentivogliMarco: L'Italia ha il triste primato in Europa per le scuole piu chiuse a lungo dal 2020. In testa #Campania e #Puglia. - giovanni_pagano : 2 anni dall'inizio della della pandemia. 90% della popolazione vaccinata, greenpass, super-green pass, maga green p… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse Scuola, De Luca tira dritto e firma un'ordinanza per non riaprire medie ed elementari fino a fine gennaio Il presidente della Regione Campania va controcorrente e, nonostante il parere opposto del governo, tira dritto e decide per la non riapertura delle scuole elementari e medie, oltre che delle scuole dell'infanzia. Anticipando con una nota l'ordinanza numero 1 del 2022, Vincenzo De Luca sospende le lezioni in presenza fino a sabato 29 gennaio, per frenare l'impennata di contagi da ...

De Luca ha chiuso le scuole fino al 29 gennaio A quanto si apprende da Palazzo Chigi, il Governo impugnerà una eventuale decisione della regione Campania per la chiusura delle scuole elementari e medie a causa della pandemia . Per l'impugnazione ...

Covid e scuole, i sindaci dei piccoli paesi iniziano a fare da soli: arrivano le prime ordinanze di chiusura La Stampa Le moto spagnole che hanno fatto la storia La Spagna è una terra di grande passione motociclistica e di fortissimi piloti. Per lungo tempo si è trattato soprattutto di specialisti delle piccole cilindrate (basta pensare a Nieto e a Tormo) ma d ...

Renzi: “Chiusura scuola sbagliata, piuttosto vaccinazione in classe” “Il nostro scopo è quello di dover vaccinare sempre di più. Io sono per l’obbligo vaccinale da una vita. Per me nemmeno in Chiesa, e lo ...

Il presidente della Regione Campania va controcorrente e, nonostante il parere opposto del governo, tira dritto e decide per la non riapertura delleelementari e medie, oltre che delledell'infanzia. Anticipando con una nota l'ordinanza numero 1 del 2022, Vincenzo De Luca sospende le lezioni in presenza fino a sabato 29 gennaio, per frenare l'impennata di contagi da ...A quanto si apprende da Palazzo Chigi, il Governo impugnerà una eventuale decisione della regione Campania per la chiusura delleelementari e medie a causa della pandemia . Per l'impugnazione ...La Spagna è una terra di grande passione motociclistica e di fortissimi piloti. Per lungo tempo si è trattato soprattutto di specialisti delle piccole cilindrate (basta pensare a Nieto e a Tormo) ma d ...“Il nostro scopo è quello di dover vaccinare sempre di più. Io sono per l’obbligo vaccinale da una vita. Per me nemmeno in Chiesa, e lo ...