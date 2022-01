Sanremo 2022, attacco frontale a Gianni Morandi: “Ti devi ritirare” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Gianni Morandi si è reso protagonista di uno spoiler della suo brano per Sanremo 2022 e adesso subisce un pesante attacco: parole al vetriolo. Il cantante vittima di un duro attaco (Via Screenshot)Manca ancora un mese dall’inizio di Sanremo 2022 e pure già sono scoppiate alcune polemiche a causa di Gianni Morandi. L’artista bolognese, infatti, ha anticipato al suo pubblico social il brano che porterà sul palco del Teatro Ariston. Nonostante sia arrivata la grazia da parte di Amadeus non sono mancati gli attacchi. Dopo la richiesta di squalifica del Codacons, così è arrivato una nuova pesante accusa da Donatella Rettore. La cantante ha infatti tuonato contro il collega visto che sarà una delle prossime partecipanti al ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 7 gennaio 2022)si è reso protagonista di uno spoiler della suo brano pere adesso subisce un pesante: parole al vetriolo. Il cantante vittima di un duro attaco (Via Screenshot)Manca ancora un mese dall’inizio die pure già sono scoppiate alcune polemiche a causa di. L’artista bolognese, infatti, ha anticipato al suo pubblico social il brano che porterà sul palco del Teatro Ariston. Nonostante sia arrivata la grazia da parte di Amadeus non sono mancati gli attacchi. Dopo la richiesta di squalifica del Codacons, così è arrivato una nuova pesante accusa da Donatella Rettore. La cantante ha infatti tuonato contro il collega visto che sarà una delle prossime partecipanti al ...

