Russia-Canada, Semifinale ATP Cup 2022: programma, orari, tv, streaming, ordine di gioco (Di venerdì 7 gennaio 2022) Siamo prossimi alla stretta finale nell'ATP Cup 2022. Domani si completerà il quadro delle qualificate alla Finale della competizione a Sydney (Australia) prevista domenica 9 gennaio. A contendersi un posto l'8 gennaio saranno la Russia e il Canada. I campioni in carica, pur privi di diversi effettivi, sono riusciti a spuntarla nel Gruppo B ed è stata l'Italia l'ultima a cedere il passo. La compagine russa trascinata da un grande Daniil Medvedev è riuscita a imporsi e ora la sfida si fa affascinante visto che la compagine nordamericana può annoverare due singolaristi di pregevole fattura come Denis Shapovalov e Felix Auger- Aliassime. Di seguito il programma completo della Semifinale Russia-Canada di ATP Cup 2022. Sarà possibile seguirla in diretta tv ...

