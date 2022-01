Riforma pensioni 2022 e lavoro: l’INPS non paga più l’assenza per quarantena (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il 2022 inizia in salita potremmo dire, se da un lato si continua a discutere sulla Riforma pensioni e sui prossimi incontri che Sindacato- Governo terranno da gennaio per cercare di lavorare ad una Riforma previdenziale che possa superare la legge Fornero dal 2023, dall’altro i lavoratori fragili ma anche quanti non hanno patologie si trovano da gennaio alle prese con un problema di notevole importanza di cui si discute ancora troppo poco, ma che se non risolto in breve tempo sarà ‘una bella gatta da pelare’. Molti lavoratori, infatti, prossimi e meno prossimi alla pensione si trovano a dover fare i conti con una mancanza del Governo. Già perché l’esecutivo pare essersi completamente dimenticato di chi si troverà a fronteggiare la quarantena. Tant’é che l’assenza dal ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilinizia in salita potremmo dire, se da un lato si continua a discutere sullae sui prossimi incontri che Sindacato- Governo terranno da gennaio per cercare di lavorare ad unaprevidenziale che possa superare la legge Fornero dal 2023, dall’altro i lavoratori fragili ma anche quanti non hanno patologie si trovano da gennaio alle prese con un problema di notevole importanza di cui si discute ancora troppo poco, ma che se non risolto in breve tempo sarà ‘una bella gatta da pelare’. Molti lavoratori, infatti, prossimi e meno prossimi alla pensione si trovano a dover fare i conti con una mancanza del Governo. Già perché l’esecutivo pare essersi completamente dimenticato di chi si troverà a fronteggiare la. Tant’é chedal ...

