Rientro a scuola: pesano assenza professori e contagi (Di venerdì 7 gennaio 2022) "I problemi che hanno reso più complicato il Rientro sono le assenze del personale scolastico e un vero e proprio boom dei contagi nel periodo delle vacanze natalizie, specialmente tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, fino a 150 in alcuni istituti che contano 1.500 allievi". Lo ha detto oggi la presidente regionale dell'Anp Fvg, Associazione nazionale presidi, Teresa Tassan Viol, facendo il punto sulla riapertura delle scuole in regione dopo la pausa delle vacanze di Natale. Una ripresa che ha interessato almeno la metà degli istituti scolastici, "quelli dove gli orari settimanali includono anche il sabato", specifica Tassan Viol, mentre la restante parte riaprirà il 10 gennaio. "I colleghi dirigenti – riferisce la presidente Anp – sono alle prese con un numero importante di contagi tra gli studenti, che ...

