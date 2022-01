Quirinale | Noja Iv | ‘tamponi e ‘catafalco’ aperto | ogni misura contro rischio focolaio’**

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Era prevedibile che richiudessero il Transatlantico, sarebbe stato meglio non smantellare tutto ma inutile tornarci sopra”. Lisa, deputata di Italia Viva con disabilità, era stata tra i 53 parlamentari firmatari delle lettera al presidente Roberto Fico per rivedere la decisione di riaprire il Transatlantico. E oggi, parlando con l’Adnkronos, esprime la preoccupazione diffusa tra i colleghi in vista del voto sul Colle con un picco dei contagi previsto proprio per fine gennaio quando inizieranno le votazioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.