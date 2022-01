Positivo al covid ma con green pass attivo, 44enne attende l’Asl (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAcerra (Na) – È Positivo al covid dal 3 gennaio, ma dice di avere il green pass ancora valido, nonostante il tampone molecolare e l’inserimento in piattaforma da parte del medico e del laboratorio che ha effettuato il test. Accade ad Acerra, nel Napoletano, dove il 44enne Luca (nome di fantasia), è in attesa da giorni di essere contattato dall’Asl, dopo aver effettuato due tamponi rapidi ed un molecolare, tutti privatamente, ed essere risultato Positivo agli ultimi due test. Ammalatosi già a novembre del 2020, quando era stato costretto anche ad una terapia di ossigeno, è vaccinato, così come la moglie, che ha ricevuto la doppia dose, ma che è risultata anche lei positiva ad uno dei tamponi rapidi ed al molecolare. “Sono positivi anche i miei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAcerra (Na) – Èaldal 3 gennaio, ma dice di avere ilancora valido, nonostante il tampone molecolare e l’inserimento in piattaforma da parte del medico e del laboratorio che ha effettuato il test. Accade ad Acerra, nel Napoletano, dove ilLuca (nome di fantasia), è in attesa da giorni di essere contattato dal, dopo aver effettuato due tamponi rapidi ed un molecolare, tutti privatamente, ed essere risultatoagli ultimi due test. Ammalatosi già a novembre del 2020, quando era stato costretto anche ad una terapia di ossigeno, è vaccinato, così come la moglie, che ha ricevuto la doppia dose, ma che è risultata anche lei positiva ad uno dei tamponi rapidi ed al molecolare. “Sono positivi anche i miei ...

