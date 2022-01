Positiva e non vaccinata, donna partorisce 3 gemelli al Policlinico di Napoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Parto trigemellare per una donna Positiva al Covid-19 e non vaccinata. La donna, della provincia di Salerno, ha partorito al Policlinico “Federico II” di Napoli dove è stata accolta dall’equipe di Ginecologia e Ostetricia diretta dal professor Giuseppe Bifulco. Il parto è avvenuto alla trentaduesima settimana di gravidanza. Due dei neonati sono ricoverati nella Terapia intensiva neonatale, guidata dal professore Francesco Raimondi, mentre il terzo neonato è stato accolto in un’altra struttura. Sono 2717 i parti avvenuti nel 2021 al Policlinico Federico II, di cui 271 da donne positive al Covid-19, mentre dall’inizio del 2022 sono 67 i parti totali, di cui 41 Covid. Sono 2973 i neonati assistiti nel 2021 dalla Neonatologia e Tin della Federico II, di cui 274 nati da ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Parto trigemellare per unaal Covid-19 e non. La, della provincia di Salerno, ha partorito al“Federico II” didove è stata accolta dall’equipe di Ginecologia e Ostetricia diretta dal professor Giuseppe Bifulco. Il parto è avvenuto alla trentaduesima settimana di gravidanza. Due dei neonati sono ricoverati nella Terapia intensiva neonatale, guidata dal professore Francesco Raimondi, mentre il terzo neonato è stato accolto in un’altra struttura. Sono 2717 i parti avvenuti nel 2021 alFederico II, di cui 271 da donne positive al Covid-19, mentre dall’inizio del 2022 sono 67 i parti totali, di cui 41 Covid. Sono 2973 i neonati assistiti nel 2021 dalla Neonatologia e Tin della Federico II, di cui 274 nati da ...

Advertising

damore_marco : È tutto chiaro: 13 giocatori anche se nati prima del 1968, si gioca se si hanno due terzi di vaccinazione un quarto… - Ruffino_Lorenzo : @Cartabellotta 'L’emersione di un numero così elevato di casi rischia di paralizzare il Paese con un lockdown di fa… - Agenzia_Ansa : Riduzione della quarantena a 5 giorni e tampone per i vaccinati con dose booster, non impiegati nei servizi essenzi… - GreenMbutterfly : @_MmLoppostodite Pensa che io sono positiva, non so neppure come????????????????????? - SAEV4GE : la asl ancora non è mai venuta a farmi il molecolare per segnarmi come positiva è allucinante -