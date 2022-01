Obbligo vaccinale over 50: fino a quando, regole, sanzioni (Di venerdì 7 gennaio 2022) Arriva l’Obbligo vaccinale per tutti i cittadini over 50. La decisione è stata presa durante il Consiglio dei Ministri del 5 gennaio come ulteriore misura contro l’imponente aumento dei contagi e l’arrivo della variante Omicron. Questa nuova estensione amplia quindi la platea di soggetti sottoposti all’Obbligo, dopo il personale sanitario, personale scolastico, militari e Forze dell’ordine. A partire dal 15 febbraio, inoltre, per gli over 50 sarà obbligatorio essere in possesso del Super Green Pass per recarsi al lavoro. La norma si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici, sia del settore pubblico che del privato. Le nuove norme sono in vigore fino al 15 giugno 2022. Sono previste nuove sanzioni per chi non rispetterà quest’Obbligo, restano le ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Arriva l’per tutti i cittadini50. La decisione è stata presa durante il Consiglio dei Ministri del 5 gennaio come ulteriore misura contro l’imponente aumento dei contagi e l’arrivo della variante Omicron. Questa nuova estensione amplia quindi la platea di soggetti sottoposti all’, dopo il personale sanitario, personale scolastico, militari e Forze dell’ordine. A partire dal 15 febbraio, inoltre, per gli50 sarà obbligatorio essere in possesso del Super Green Pass per recarsi al lavoro. La norma si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici, sia del settore pubblico che del privato. Le nuove norme sono in vigoreal 15 giugno 2022. Sono previste nuoveper chi non rispetterà quest’, restano le ...

