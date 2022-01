“Non autorizzo” | l’imbarazzante bufala su Facebook è diventata un’imbarazzante bufala su Meta

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Come già qualche anno fa, sono moltissimi gli italiani che hanno condiviso online un post che dovrebbe tutelare le loro proprietà intellettuali, come foto e messaggi. Solo che non serve a nulla e non ha senso farlo

Facebook / Meta o nessuna delle organizzazioni legate a Facebook/Meta a usare le mie immagini, informazioni, messaggi o post, né in passato né in futuro. Con questo comunicato comunico ...Come già spiegato, inoltre, il livello del toner potrebbe essereessere indicato nella finestra delle utility di stampa. Con altre stampanti è necessario selezionare la voce '' o simile ...Non autorizzo Facebook/Meta a usare le mie immagini e messaggi': quanti dei vostri amici (o siete addirittura voi a farlo?) in questi giorni stanno mettendo nella propria bacheca un messaggio con ques ...