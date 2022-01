Morbius con Jared Leto è stato posticipato e i fan hanno una teoria che coinvolge Andrew Garfield (Di venerdì 7 gennaio 2022) Morbius è stato nuovamente rimandato. Sony ha annunciato che il film spin-off di Spider-Man arriverà nelle sale con due mesi di ritardo. Inizialmente, infatti, era previsto per febbraio 2022, ma Sony ha preferito slittare di qualche settimana senza dare una vera e propria motivazione. Dopo il successo incontrastato di Spider-Man: No Way Home, i fan … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 7 gennaio 2022)nuovamente rimandato. Sony ha annunciato che il film spin-off di Spider-Man arriverà nelle sale con due mesi di ritardo. Inizialmente, infatti, era previsto per febbraio 2022, ma Sony ha preferito slittare di qualche settimana senza dare una vera e propria motivazione. Dopo il successo incontradi Spider-Man: No Way Home, i fan … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

puckonmars : Sperando di avere un altro tiny meow meow con morbius - giuliaforpeace : @MarsMadMichelle Si tratta di anni diversi. Complimenti, 'sei come il buon vino', invece di invecchiare, diventi se… - annhoxx : io ci spero davvero che morbius sia collegato con lo spider-man di andrew - zazoomblog : Morbius slittata ancora la data di uscita del film con Jared Leto - #Morbius #slittata #ancora #uscita - fisco24_info : Slitta di tre mesi 'Morbius', spin off dell'Uomo Ragno con Jared Leto: Il film era previsto per il 28 gennaio. Usci… -