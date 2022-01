Mercato Juve, Allegri ha scelto chi può risolvere i problemi a centrocampo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Allegri, per il Mercato di gennaio, ha fatto una richiesta ben precisa alla società; vuole un solo giocatore per rinforzare il centrocampo. Allegri (Getty Images)La Juventus, in questa prima parte di stagione, ha mostrato di avere diversi problemi; il tutto si è trasformato in un quinto posto che non può soddisfare i tifosi bianconeri. La volontà della società era quello di lottare per il vertice e, anche per questo, è stato deciso di puntare nuovamente su Allegri; lo stesso tecnico toscano, probabilmente, non si aspettava di incontrare tutte queste difficoltà ma con il tempo sembra essere riuscito a trovare la strada giusta per fare giocare i suoi ragazzi al meglio possibile. Per raggiungere gli obiettivi, la Juventus ha bisogno dell’aiuto dal ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 7 gennaio 2022), per ildi gennaio, ha fatto una richiesta ben precisa alla società; vuole un solo giocatore per rinforzare il(Getty Images)Lantus, in questa prima parte di stagione, ha mostrato di avere diversi; il tutto si è trasformato in un quinto posto che non può soddisfare i tifosi bianconeri. La volontà della società era quello di lottare per il vertice e, anche per questo, è stato deciso di puntare nuovamente su; lo stesso tecnico toscano, probabilmente, non si aspettava di incontrare tutte queste difficoltà ma con il tempo sembra essere riuscito a trovare la strada giusta per fare giocare i suoi ragazzi al meglio possibile. Per raggiungere gli obiettivi, lantus ha bisogno dell’aiuto dal ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, l'attesa è (quasi) finita: si scioglie il nodo Icardi. E con Morata patto di ferro - Gazzetta_it : Lukaku sul mercato: la Juve spera e riapre la caccia a #Vlahovic - Bogazkoi43 : @SuperMax88J @MileTrecarichi Il mercato Juve d’ora in poi sarà solo autofinanziato. Quindi il contratto di Dybala (… - davide_tripo : RT @GianniJ08: A Gennaio 2011 per soli 300 mila euro la Juve acquista dal Wolfsburg Andrea #Barzagli vero colpo di mercato Quando non ci so… - Marcello742 : Da qui alla fine della sessione di mercato i giornali scriveranno: 'Juve: Chiesa in partenza!' e 'Icardi* è fatta!'… -